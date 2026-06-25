Nas gravações, pessoas correm ao perceber os tremores e, em seguida, parte da estrutura cede, espalhando destroços e poeira pelo terminal. Uma sirene de emergência é ouvida no local.

Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que parte do teto do Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Caracas, desaba durante os dois terremotos que atingiram a Venezuela na noite dessa quarta-feira (24).

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), os abalos tiveram magnitudes de 7,2 e 7,5 e ocorreram com intervalo inferior a um minuto. O epicentro foi registrado a oeste da cidade de Morón, na costa do Caribe.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou estado de emergência e informou que as regiões mais afetadas incluem Caracas e os estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón.

De acordo com o governo venezuelano, os terremotos deixaram ao menos 164 mortos e mais de 700 feridos. As equipes de resgate ainda atuam em áreas com estruturas danificadas em busca de vítimas.