26 de junho de 2026
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2 TERREMOTOS

VÍDEO mostra desabamento de teto de aeroporto na Venezuela

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
Nas gravações, pessoas correm ao perceber os tremores e, em seguida, parte da estrutura cede.
Nas gravações, pessoas correm ao perceber os tremores e, em seguida, parte da estrutura cede.

Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que parte do teto do Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Caracas, desaba durante os dois terremotos que atingiram a Venezuela na noite dessa quarta-feira (24).

Leia mais: Vítimas de terremotos na Venezuela já são mais de 160; VÍDEO

Nas gravações, pessoas correm ao perceber os tremores e, em seguida, parte da estrutura cede, espalhando destroços e poeira pelo terminal. Uma sirene de emergência é ouvida no local.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), os abalos tiveram magnitudes de 7,2 e 7,5 e ocorreram com intervalo inferior a um minuto. O epicentro foi registrado a oeste da cidade de Morón, na costa do Caribe.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou estado de emergência e informou que as regiões mais afetadas incluem Caracas e os estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón.

De acordo com o governo venezuelano, os terremotos deixaram ao menos 164 mortos e mais de 700 feridos. As equipes de resgate ainda atuam em áreas com estruturas danificadas em busca de vítimas.

Diversos países manifestaram apoio e ofereceram ajuda humanitária e assistência para as operações de resposta ao desastre, entre eles Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile, México e Uruguai.

Com informações do SBT News.

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