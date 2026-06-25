As equipes de resgate continuam mobilizadas nesta quinta-feira (25) em áreas atingidas pelos terremotos que devastaram a Venezuela na noite anterior. Segundo as autoridades, ao menos 188 pessoas morreram e 971 ficaram feridas.
Mais de 500 equipes de emergência trabalham na retirada de sobreviventes dos escombros. Imagens divulgadas pela imprensa e nas redes sociais mostram momentos de comemoração a cada pessoa encontrada viva entre os destroços.
Os tremores, considerados os mais fortes registrados no país em um século, atingiram a Venezuela na quarta-feira (24). De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), os abalos tiveram magnitudes de 7,2 e 7,5 e foram registrados com menos de um minuto de intervalo. O epicentro foi localizado próximo à cidade de El Guayabo, a 160 quilômetros de Caracas.
Prédios e residências desabaram em Caracas e em outras cidades. O Aeroporto Internacional Simón Bolívar foi fechado após sofrer danos estruturais, enquanto hospitais reforçaram as equipes para atender os feridos.
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou estado de emergência, suspendeu aulas e interrompeu serviços não essenciais para concentrar esforços nas operações de resgate.
Diversos países manifestaram apoio e ofereceram ajuda humanitária e equipes especializadas. Segundo o governo venezuelano, os primeiros socorristas internacionais devem chegar ao país nas próximas horas.
O Ministério das Relações Exteriores informou que, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas. No Brasil, houve relatos de tremores em quatro estados: Pará, Amazonas, Roraima e Amapá. As capitais Belém, Manaus, Boa Vista e Macapá também registraram tremores.
Com informações do g1.