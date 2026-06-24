25 de junho de 2026
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Morador de rua é encontrado morto após noite gelada em SP

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/esquerdadiario/Imagem ilustrativa
O homem foi encontrado morto pouco antes das 7h desta quarta-feira (24).
O homem foi encontrado morto pouco antes das 7h desta quarta-feira (24).

A Polícia Civil investiga a morte de um homem após uma noite fria em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

Leia mais: Frio intenso, chuva e até neve: como será o inverno de 2026?

O morador, que não deve a identidade divulgada, foi encontrado morto pouco antes das 7h desta quarta-feira (24). Ele estava na rua Coronel Marcolino Paiva, no centro da cidade, para onde a Polícia Militar foi chamada, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

Militares constataram a morte no próprio local e não encontraram sinais de violência. A perícia foi acionada e foram pedidos exames necroscópico, toxicológico e de coleta de impressões digitais, que devem determinar a causa. O caso foi registrado como encontro de cadáver na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Prefeitura informou que o homem tinha vindo do interior de São Paulo e vivia em situação de rua "há algum tempo". Direção disse ainda que ele tinha um familiar em Mogi das Cruzes, mas que não mantinha vínculo devido a dependência química dele.

Secretaria de Assistência Social alega ter acolhido o homem por três vezes ao longo do tempo. Apesar de não ter especificado as datas em que as entradas nos abrigos se deram, a pasta esclareceu que ele sempre fugia dos estabelecimentos.

Agentes sociais teriam intensificado trabalho nas ruas desde o início do mês devido às baixas temperaturas. "De domingo a domingo, as equipes atuam em horário estendido, até as 21 horas e, nos dias abaixo de 10º, até as 22 horas, dentro da Operação Inverno, que ampliou os serviços e as vagas nas entidades, passando de 158 para 192", explicou a prefeitura.

Adesão ao serviço ofertado ocorre de forma espontânea e não coercitiva. Município diz que o Serviço e Abordagem Social atua em locais previamente mapeados e também a partir de solicitações via WhatsApp pelo número (11) 99827-0909.

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