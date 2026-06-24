O morador, que não deve a identidade divulgada, foi encontrado morto pouco antes das 7h desta quarta-feira (24). Ele estava na rua Coronel Marcolino Paiva, no centro da cidade, para onde a Polícia Militar foi chamada, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

A Polícia Civil investiga a morte de um homem após uma noite fria em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

Militares constataram a morte no próprio local e não encontraram sinais de violência. A perícia foi acionada e foram pedidos exames necroscópico, toxicológico e de coleta de impressões digitais, que devem determinar a causa. O caso foi registrado como encontro de cadáver na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Prefeitura informou que o homem tinha vindo do interior de São Paulo e vivia em situação de rua "há algum tempo". Direção disse ainda que ele tinha um familiar em Mogi das Cruzes, mas que não mantinha vínculo devido a dependência química dele.

Secretaria de Assistência Social alega ter acolhido o homem por três vezes ao longo do tempo. Apesar de não ter especificado as datas em que as entradas nos abrigos se deram, a pasta esclareceu que ele sempre fugia dos estabelecimentos.