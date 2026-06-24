A decisão foi confirmada após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizada nesta quarta-feira (24), no Palácio da Alvorada, em Brasília. O encontro durou cerca de duas horas.

O senador Jaques Wagner deixou a liderança do governo no Senado após ser alvo da operação da Polícia Federal que investiga esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

Em publicação nas redes sociais, Wagner informou que a saída se deu em acordo com o presidente. Ele afirmou que a prioridade no momento é se dedicar à própria defesa e às campanhas eleitorais.

O senador foi alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura o suposto esquema de fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro ligado ao Banco Master. A Polícia Federal investiga possíveis benefícios recebidos pelo parlamentar em troca de apoio a medidas no Congresso.

Segundo a investigação, há suspeitas de pagamentos, aquisição de patrimônio e repasses que somariam R$ 3,5 milhões, além da compra de um apartamento de luxo em Salvador. Wagner nega irregularidades.