O homem que amputou o próprio pé para receber R$ 1,5 milhão em indenizações de seguros guardou o membro dentro de uma mochila. O caso, investigado como tentativa de fraude, aconteceu na zona rural de São Gonçalo dos Campos (BA).
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Segundo a decisão judicial, o servidor público se mutilou em agosto de 2019, às margens da BR-101. Ele alegou à polícia ter sido vítima de um assalto seguido de sequestro, durante o qual criminosos teriam amputado o pé dele com facão.
O membro do corpo foi achado dentro de uma mochila que também continha pertences pessoais, a cerca de 350 metros do ponto em que ele recebeu atendimento. A versão apresentada indicava que os objetos teriam sido levados pelos supostos criminosos e posteriormente abandonados.
A investigação concluiu que não houve elementos médicos compatíveis com agressão e apontou que a amputação foi provocada pelo próprio homem. Ele havia contratado quatro seguros de vida e acidentes pessoais em curto intervalo de tempo, que somavam R$ 1,5 milhão em coberturas.
Os pedidos de indenização foram feitos a diferentes seguradoras em menos de um mês.
O homem foi condenado por estelionato a dois anos de prisão em regime aberto.
Com informações da Itatiaia.