O homem que amputou o próprio pé para receber R$ 1,5 milhão em indenizações de seguros guardou o membro dentro de uma mochila. O caso, investigado como tentativa de fraude, aconteceu na zona rural de São Gonçalo dos Campos (BA).

Relembre o caso: Condenado servidor que amputou o próprio pé para receber R$1 mi

Segundo a decisão judicial, o servidor público se mutilou em agosto de 2019, às margens da BR-101. Ele alegou à polícia ter sido vítima de um assalto seguido de sequestro, durante o qual criminosos teriam amputado o pé dele com facão.