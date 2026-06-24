O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestem em até 48 horas sobre a arma apreendida em Brasília e seu impacto na manutenção da prisão domiciliar.

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O caso envolve uma pistola registrada em nome de Jair Bolsonaro, encontrada durante uma blitz na semana passada no Distrito Federal. Bolsonaro prestou depoimento e afirmou ser o proprietário do armamento, que estava sob investigação no contexto de sua prisão domiciliar.