O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento nesta terça-feira (23) à Polícia Civil do Distrito Federal no inquérito que apura a apreensão de uma pistola registrada em seu nome. A oitiva foi realizada na casa dele, com a presença de advogados, e durou 40 minutos.

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A investigação começou após uma pistola Glock calibre 9 mm ser encontrada durante blitz da Polícia Militar em Taguatinga, no Distrito Federal, em 15 de junho. A arma estava em um veículo conduzido por um sargento do Exército cedido ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI).