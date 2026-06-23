O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento nesta terça-feira (23) à Polícia Civil do Distrito Federal no inquérito que apura a apreensão de uma pistola registrada em seu nome. A oitiva foi realizada na casa dele, com a presença de advogados, e durou 40 minutos.
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A investigação começou após uma pistola Glock calibre 9 mm ser encontrada durante blitz da Polícia Militar em Taguatinga, no Distrito Federal, em 15 de junho. A arma estava em um veículo conduzido por um sargento do Exército cedido ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI).
O militar afirmou inicialmente que o armamento era sua, mas depois informou que a pistola pertencia a Bolsonaro. A informação foi confirmada por consulta ao Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), do Exército.
Em manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF), a defesa do ex-presidente declarou que a arma estava regularmente registrada e havia sido inutilizada após a retirada de peça responsável pelo sistema de disparo. Os advogados também relataram que Bolsonaro identificou falha no equipamento e o entregou ao sargento para avaliação.
Ele prestou depoimento dois dias antes do término do prazo de 90 dias da prisão domiciliar humanitária concedida pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Até o momento, a defesa não apresentou pedido de prorrogação da medida.
De acordo com relatório médico divulgado na última sexta (19), Bolsonaro apresenta quadro de saúde estável e recuperação satisfatória da broncopneumonia diagnosticada em março e da cirurgia no ombro realizada em maio.
Com informações do SBT News.