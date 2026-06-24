Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do Banco Digimais, instituição ligada a Edir Macedo, estão no centro de uma investigação da Polícia Federal. A carteira desses títulos passou de R$ 694 milhões em 2017 para R$ 8,5 bilhões em 2025, alta de 1.130%.

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A PF apura suspeitas de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrações contábeis e operações de crédito irregulares. A Justiça autorizou buscas e apreensões, além da quebra de sigilos fiscais e bloqueio de bens.