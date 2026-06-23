O Banco Digimais, instituição financeira ligada ao empresário e líder religioso Edir Macedo, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (23). A investigação apura suspeitas de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo a gestão da instituição.
A ação cumpriu nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. Também foram autorizados o bloqueio de bens e valores de até R$ 670,3 milhões, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.
Segundo a Polícia Federal, as apurações tiveram origem em relatórios do Banco Central que apontaram indícios de irregularidades na administração do banco. A suspeita é de que gestores tenham manipulado balanços e resultados contábeis para ocultar a situação econômico-financeira da instituição.
De acordo com os investigadores, o esquema criou aparência de solvência incompatível com a realidade, por meio da supervalorização de ativos e da geração artificial de receitas que somariam centenas de milhões de reais.
Em nota divulgada anteriormente, quando o caso passou a ser noticiado, o Banco Digimais negou as acusações. A instituição classificou as alegações como "completamente inverídicas, distorcidas e desprovidas de qualquer comprovação material ou documental" e afirmou que suas operações seguem as normas dos órgãos reguladores.
Até o momento, não havia manifestação de Edir Macedo sobre a operação.
Com informações do SBT News.
Comentários
1 Comentários
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jaques campos 15 horas atrásEsses empresarios da fe utilizam os privilegios de que gozam as instituições religiosas para uma concorrência desleal com as demais empresas. Alem dos privilegios, muita vez, essas igrejas servem para lavagem de dinheiro, vez que sua contabilidade não eh transparente. Nesse conceito as operações desse banco são altamente suspeitas. Acho necessaria a revisão desses privilegios e uma melhor fiscalização dessas igrejas.