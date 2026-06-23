O Banco Digimais, instituição financeira ligada ao empresário e líder religioso Edir Macedo, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (23). A investigação apura suspeitas de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo a gestão da instituição.

A ação cumpriu nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. Também foram autorizados o bloqueio de bens e valores de até R$ 670,3 milhões, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.

Segundo a Polícia Federal, as apurações tiveram origem em relatórios do Banco Central que apontaram indícios de irregularidades na administração do banco. A suspeita é de que gestores tenham manipulado balanços e resultados contábeis para ocultar a situação econômico-financeira da instituição.