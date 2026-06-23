A Polícia Civil de São Paulo indiciou sob suspeita de homicídio qualificado com dolo eventual os três homens que arremessaram a estudante Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21, da ponte do Esqueleto, em Limeira, interior de São Paulo, em 13 de junho.

O inquérito foi finalizado pela delegada Andréa Dantas Levy, na segunda-feira (22). Agora, o procedimento será analisado pelo Ministério Público, que decidirá sobre eventual oferecimento de denúncia criminal à Justiça.

Depois disso, caberá ao Poder Judiciário analisar o caso e decidir pelo recebimento ou não da denúncia. Caso a denúncia seja recebida, os instrutores Luis Felipe Feliciano Egoroff, 32, Maicon Fernandes Cintra, 42, e Vitor de Freitas Gonçalves, 27, se tornarão réus.