Um homem de 49 anos morreu enquanto aguardava atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Distrito Federal. Segundo testemunhas, Vilmar Pereira da Silva chegou ao local por volta das 9h de sábado (20) e permaneceu na unidade por mais de quatro horas antes de morrer.

De acordo com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), responsável pela administração da UPA, o paciente não tinha ficha de atendimento aberta e não havia passado pela triagem. O instituto informou ainda que a equipe assistencial foi acionada apenas às 14h30 por pessoas que estavam na unidade para verificar o estado de saúde do homem.

Após a morte, pacientes e acompanhantes impediram a retirada do corpo até a chegada da polícia. Os agentes informaram que estiveram no local às 15h30 e encontraram a vítima já sem vida em uma cadeira de rodas.