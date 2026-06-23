Alex Escobar foi afastado temporariamente da cobertura da Copa do Mundo após passar mal durante a participação ao vivo no programa Encontro com Patrícia Poeta. O jornalista permanece internado em um hospital de Nova Jersey, nos Estados Unidos, para observação médica.

Relembre o caso: Alex Escobar preocupa telespectadores durante 'ao vivo'; VÍDEO

A informação foi confirmada por Tadeu Schmidt durante o Central da Copa. Segundo o apresentador, Escobar teve um pico de pressão, foi levado ao hospital, fez exames e passa bem. Por precaução, não acompanhou a viagem da equipe que cobre a Seleção Brasileira em Miami.