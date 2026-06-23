Na terça-feira (23), a quantidade de nuvens aumenta e há potencial para chuvas. A temperatura deve apresentar declínio no decorrer o dia.

A propagação de uma frente fria muda o tempo em São Paulo, conforme dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, e da Defesa Civil estadual.

A máxima será de 20°C no período da manhã, com mínima de 14°C ao final da noite. A umidade do ar deve ser elevada, acima dos 70%.

Já na quarta-feira (24), haverá chuvas fracas ao longo de todo o dia. Durante a noite, céu encoberto e chuviscos. Atenção com a acentuada queda da temperatura e a pequena amplitude térmica.

Os termômetros oscilam entre a mínima de 12°C e a máxima de 14°C, mas com sensação térmica inferior, devido aos ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente.