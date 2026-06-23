Avanço de frente fria muda o tempo em SP a partir desta 3ª (23)
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A propagação de uma frente fria muda o tempo em São Paulo, conforme dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, e da Defesa Civil estadual.
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Na terça-feira (23), a quantidade de nuvens aumenta e há potencial para chuvas. A temperatura deve apresentar declínio no decorrer o dia.
A máxima será de 20°C no período da manhã, com mínima de 14°C ao final da noite. A umidade do ar deve ser elevada, acima dos 70%.
Já na quarta-feira (24), haverá chuvas fracas ao longo de todo o dia. Durante a noite, céu encoberto e chuviscos. Atenção com a acentuada queda da temperatura e a pequena amplitude térmica.
Os termômetros oscilam entre a mínima de 12°C e a máxima de 14°C, mas com sensação térmica inferior, devido aos ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente.
A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os boletins meteorológicos e os alertas emitidos pelos canais oficiais.
Nos períodos de chuva intensa, recomenda-se:
- evitar áreas sujeitas a alagamentos;
- não atravessar ruas inundadas, mesmo que aparentemente rasas;
- redobrar a atenção em locais com histórico de deslizamentos ou enxurradas.
Em caso de rajadas de vento e tempestades com descargas elétricas, a orientação é:
- buscar abrigo em locais seguros;
- evitar permanecer sob árvores, estruturas metálicas, coberturas frágeis ou próximo a placas e outdoors;
- recolher objetos que possam ser arremessados pelo vento;
- desligar aparelhos eletrônicos da tomada durante tempestades severas.
Com a queda das temperaturas, a população deve manter-se adequadamente agasalhada, hidratada e evitar exposição prolongada ao frio.
É recomendável atenção redobrada ao uso de aquecedores e outros equipamentos elétricos para prevenir acidentes domésticos e incêndios.
A Defesa Civil informou que seguirá monitorando as condições meteorológicas e poderá emitir novos avisos ou alertas caso haja alteração nos prognósticos. Em situações de emergência, acione o 199 ou o 193 (Corpo de Bombeiros).