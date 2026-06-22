Uma briga entre clientes provocou correria e desespero no início da noite deste domingo (21) no Shopping Market Place, na Vila Cordeiro, zona sul de São Paulo.

A confusão começou em uma sala de cinema, supostamente por causa de uma injúria racial, e se espalhou pelos corredores do shopping.

Segundo uma testemunha, o cliente suspeito de cometer a injúria disse que estava armado e chegou a jogar spray de pimenta em um casal. Depois disso, ele saiu correndo do local.