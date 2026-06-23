As investigações sobre a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, ganharam um novo desdobramento após a prisão de um integrante do grupo responsável pelo evento de rope jump. Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, o homem é suspeito de retirar a câmera que estava com a jovem logo após a queda fatal.

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De acordo com os investigadores, o equipamento, que ainda não foi localizado, é considerado uma prova importante para esclarecer as circunstâncias do acidente ocorrido na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP). O suspeito, identificado como João Antônio Pivetta Ribeiro da Silva, estava na base da estrutura durante o salto e foi preso temporariamente no fim de semana.