O autor da gravação é apontado como líder do grupo Entre Cordas. No vídeo, divulgado originalmente para promover atividades no local, ele anuncia vagas para participantes dos saltos.

Um vídeo publicado em 2022 por Luis Felipe Egoroff, um dos responsáveis pelo grupo de rope jump envolvido na morte de uma jovem em Limeira (SP), voltou a circular nas redes sociais nos últimos dias. As imagens mostram a "brincadeira" do descarte do suposto corpo envolto num saco preto a partir da Ponte do Esqueleto.

O conteúdo ganhou repercussão após a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante salto na Ponte do Esqueleto. Segundo a polícia, as cordas de segurança não estavam instaladas no momento da atividade.

O líder do grupo e outros dois integrantes tiveram a prisão preventiva decretada por homicídio com dolo eventual. O vídeo publicado em 2022 permanece disponível em seu perfil nas redes sociais.

A Prefeitura de Limeira informou que pretende acionar judicialmente o governo federal, alegando falta de fiscalização na área do acidente. De acordo com o município, pedidos de providências eram feitos desde o início de 2025.