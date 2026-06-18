Um vídeo publicado em 2022 por Luis Felipe Egoroff, um dos responsáveis pelo grupo de rope jump envolvido na morte de uma jovem em Limeira (SP), voltou a circular nas redes sociais nos últimos dias. As imagens mostram a "brincadeira" do descarte do suposto corpo envolto num saco preto a partir da Ponte do Esqueleto.
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O autor da gravação é apontado como líder do grupo Entre Cordas. No vídeo, divulgado originalmente para promover atividades no local, ele anuncia vagas para participantes dos saltos.
O conteúdo ganhou repercussão após a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante salto na Ponte do Esqueleto. Segundo a polícia, as cordas de segurança não estavam instaladas no momento da atividade.
O líder do grupo e outros dois integrantes tiveram a prisão preventiva decretada por homicídio com dolo eventual. O vídeo publicado em 2022 permanece disponível em seu perfil nas redes sociais.
A Prefeitura de Limeira informou que pretende acionar judicialmente o governo federal, alegando falta de fiscalização na área do acidente. De acordo com o município, pedidos de providências eram feitos desde o início de 2025.
Com informações da Banda B