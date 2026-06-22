Com direito a um pênalti perdido ainda nos minutos iniciais da partida, o craque argentino foi novamente o protagonista no segundo triunfo da equipe na competição que assegurou a alviceleste atual detentora do título vaga na próxima fase do Mundial.

Messi mais uma vez fez história. Nesta segunda-feira (22), no 22º jogo da atual edição da Copa do Mundo na América do Norte, contra a Áustria, o craque argentino de 38 anos -completa 39 na quarta-feira (24)- garantiu a vitória da Argentina por 2 a 0 e assumiu a artilharia isolada na história do torneio de seleções da Fifa, com 18 bolas na rede em seis participações.

O time de Lionel Scaloni agora volta a campo apenas para cumprir tabela, no próximo sábado (27), contra a Jordânia, quando o treinador pode promover algumas alterações na formação titular.

Após fazer três na estreia contra a Argélia, que o deixaram empatado com o atacante alemão aposentado Miroslav Klose na artilharia das Copas, e se ver em meio a uma polêmica familiar na Argentina, as expectativas estavam todas voltadas para como seria o desempenho do astro de Rosário contra a seleção austríaca.

Com uma série de jogadores em grandes clubes do futebol europeu e também embalada por uma vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia na primeira partida, a seleção austríaca prometia endurecer os jogos para os atuais campeões em comparação com a vitória folgada sobre os argelinos.