Um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (19) e outro ficou ferido durante uma briga em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no momento em que pessoas estavam em uma praça acompanhando a partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo.

O autor dos disparos é um sargento da Polícia Militar. Ele, que apresentou-se à polícia alegando ser o autor dos tiros, não foi preso. O sargento não teve o nome divulgado.

Em nota, a Polícia Civil disse que o PM não foi preso em flagrante porque a delegacia "não identificou a presença de requisitos legais necessários para a lavratura da prisão", sem detalhar quais seriam os requisitos.