Uma participação ao vivo do jornalista Alex Escobar no programa Encontro com Patrícia Poeta, nesta segunda-feira (22), repercutiu nas redes sociais e gerou preocupação entre telespectadores.

Durante a entrada ao vivo, Escobar atualizou o público sobre a situação de Neymar na Copa do Mundo e comentou a expectativa pelo retorno do jogador à Seleção Brasileira. No entanto, internautas passaram a comentar a aparência do jornalista, destacando a voz trêmula, a fala mais lenta e uma breve pausa durante sua participação. "Assisti ao vivo também, isso parece sinal de AVC, ou ele fez algum procedimento odontológico e foi ainda com a anestesia ao vivo", disse um usuário do X.

Após a exibição da fala sobre o atacante Neymar, a Globo publicou o trecho nas redes sociais. Nos comentários, usuários questionaram se o jornalista estava bem. Entre as mensagens, alguns internautas escreveram: “O que aconteceu com o Escobar? Estranho, fiquei preocupado” e “Escobar está bem, gente? Achei ele estranho”.

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