Uma participação ao vivo do jornalista Alex Escobar no programa Encontro com Patrícia Poeta, nesta segunda-feira (22), repercutiu nas redes sociais e gerou preocupação entre telespectadores.
Durante a entrada ao vivo, Escobar atualizou o público sobre a situação de Neymar na Copa do Mundo e comentou a expectativa pelo retorno do jogador à Seleção Brasileira. No entanto, internautas passaram a comentar a aparência do jornalista, destacando a voz trêmula, a fala mais lenta e uma breve pausa durante sua participação. "Assisti ao vivo também, isso parece sinal de AVC, ou ele fez algum procedimento odontológico e foi ainda com a anestesia ao vivo", disse um usuário do X.
Após a exibição da fala sobre o atacante Neymar, a Globo publicou o trecho nas redes sociais. Nos comentários, usuários questionaram se o jornalista estava bem. Entre as mensagens, alguns internautas escreveram: “O que aconteceu com o Escobar? Estranho, fiquei preocupado” e “Escobar está bem, gente? Achei ele estranho”.
Atualização
Fred Bruno, apresentador do GloboEsporte, explicou ao vivo que Alex Escobar teve mal-estar durante a cobertura. Segundo o apresentador, o jornalista sofreu queda de pressão e não se sentiu bem no momento da transmissão, mas já estava melhor. Fred também atribuiu o episódio ao forte calor no local da cobertura e desejou melhora ao colega.
“Hoje ele (Escobar) teve uma queda de pressão, não passou muito bem, mas agora já está tudo bem. Realmente o calor está “brabo” aqui”, disse Fred ao mandar boas energias ao companheiro de trabalho.