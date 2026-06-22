Uma atendente de padaria foi agredida por duas clientes em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), no sábado (20). A confusão começou com um desentendimento sobre os salgados disponíveis na padaria. Ninguém foi preso.
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Segundo relato da funcionária ao portal Itatiaia, as mulheres chegaram por volta das 5h e fizeram perguntas sobre os salgados expostos. Ela indicou opções e explicou que alguns deles seriam substituídos por outros mais frescos em poucos minutos.
“Eu indiquei o hamburgão e o pão de queijo. Elas perguntaram do salgado que estava na prateleira e eu falei: olha, moça, esse da prateleira de cima eu não vou te indicar porque são salgados mais velhos que as meninas agora de 5h30 vão tirar e repor novinho…se você quiser esperar daqui três minutinhos, dois minutinhos”, relatou.
A funcionária também afirmou que sugeriu que as clientes aguardassem dentro da padaria, mas o comentário teria sido interpretado como ofensa. Ela disse ainda que, após o bate-boca, as duas mulheres passaram a xingá-la.
“Quando eu assustei, ela estava atrás de mim. Foi a hora que eu vi que ela ia avançar em mim. Eu falei, olha, não vem não, porque se você procurar você vai achar. Foi onde ela veio e começou a me agredir. Eu também agredi ela, eu fui me defender”, afirmou.
Imagens do circuito de segurança mostram o momento da confusão, com arremesso de objetos dentro da padaria Após o tumulto, a dupla fugiu do local em um carro.
Com informações da Itatiaia.