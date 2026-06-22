Segundo relato da funcionária ao portal Itatiaia, as mulheres chegaram por volta das 5h e fizeram perguntas sobre os salgados expostos. Ela indicou opções e explicou que alguns deles seriam substituídos por outros mais frescos em poucos minutos.

Uma atendente de padaria foi agredida por duas clientes em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), no sábado (20). A confusão começou com um desentendimento sobre os salgados disponíveis na padaria. Ninguém foi preso.

“Eu indiquei o hamburgão e o pão de queijo. Elas perguntaram do salgado que estava na prateleira e eu falei: olha, moça, esse da prateleira de cima eu não vou te indicar porque são salgados mais velhos que as meninas agora de 5h30 vão tirar e repor novinho…se você quiser esperar daqui três minutinhos, dois minutinhos”, relatou.

A funcionária também afirmou que sugeriu que as clientes aguardassem dentro da padaria, mas o comentário teria sido interpretado como ofensa. Ela disse ainda que, após o bate-boca, as duas mulheres passaram a xingá-la.

“Quando eu assustei, ela estava atrás de mim. Foi a hora que eu vi que ela ia avançar em mim. Eu falei, olha, não vem não, porque se você procurar você vai achar. Foi onde ela veio e começou a me agredir. Eu também agredi ela, eu fui me defender”, afirmou.