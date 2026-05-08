A Justiça de Campo Grande condenou um homem a devolver mais de R$ 150 mil a uma aposentada de 73 anos após reconhecer que ela foi vítima de um “golpe amoroso”. O réu também terá de pagar R$ 15 mil por danos morais.
Segundo o processo, eles se relacionaram de 2020 a 2022. Durante esse período, a idosa fez transferências bancárias, pagou despesas pessoais do companheiro e investiu dinheiro na empresa administrada por ele, sob promessa de reembolso.
A mulher relatou ainda que vendeu a única casa que possuía por R$ 200 mil e entregou parte do valor ao então parceiro. Após o fim da relação, ficou sem imóvel, endividada e emocionalmente abalada.
Na decisão, o juiz afirmou que houve exploração da vulnerabilidade emocional e psicológica da vítima. O processo reúne extratos bancários, comprovantes de transferências, empréstimos e laudo médico que aponta diagnóstico de transtorno afetivo bipolar.
Testemunhas disseram que o homem se apresentava como “sobrinho” ou “amigo” da aposentada e interferia nas decisões financeiras dela, além de afastá-la de familiares.
Além do ressarcimento e da indenização, o condenado terá de arcar com custas processuais e honorários advocatícios.
Com informações do Campo Grande News