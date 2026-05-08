A Justiça de Campo Grande condenou um homem a devolver mais de R$ 150 mil a uma aposentada de 73 anos após reconhecer que ela foi vítima de um “golpe amoroso”. O réu também terá de pagar R$ 15 mil por danos morais.

Segundo o processo, eles se relacionaram de 2020 a 2022. Durante esse período, a idosa fez transferências bancárias, pagou despesas pessoais do companheiro e investiu dinheiro na empresa administrada por ele, sob promessa de reembolso.

A mulher relatou ainda que vendeu a única casa que possuía por R$ 200 mil e entregou parte do valor ao então parceiro. Após o fim da relação, ficou sem imóvel, endividada e emocionalmente abalada.