26 de junho de 2026
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CONGRESSO

Atualização profissional


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Divulgação

Tenho a alegria de acompanhar o trabalho do Dr. Leonardo de Deus, que está em Paris participando do LINNC, um dos mais importantes congressos mundiais de neurorradiologia intervencionista e neurointervenção. O evento reúne especialistas de diversos países para discutir avanços no tratamento de AVCs, aneurismas e outras doenças vasculares cerebrais. Desejo ao Dr. Leonardo uma experiência enriquecedora, repleta de aprendizado, conexões e novos conhecimentos que certamente contribuirão para beneficiar ainda mais seus pacientes e a medicina brasileira. Sucesso nesta importante jornada de atualização profissional!

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