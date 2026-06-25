Tenho a alegria de acompanhar o trabalho do Dr. Leonardo de Deus, que está em Paris participando do LINNC, um dos mais importantes congressos mundiais de neurorradiologia intervencionista e neurointervenção. O evento reúne especialistas de diversos países para discutir avanços no tratamento de AVCs, aneurismas e outras doenças vasculares cerebrais. Desejo ao Dr. Leonardo uma experiência enriquecedora, repleta de aprendizado, conexões e novos conhecimentos que certamente contribuirão para beneficiar ainda mais seus pacientes e a medicina brasileira. Sucesso nesta importante jornada de atualização profissional!