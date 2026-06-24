26 de junho de 2026
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TECNOLOGIA

Papel da imagem na medicina estética


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Divulgação

A possibilidade de enxergar estruturas invisíveis a olho nu tem ampliado o papel da imagem na medicina estética. Segundo a radiologista Fernanda Bacchi, o ultrassom dermatológico de alta frequência permite identificar características da pele, avaliar alterações inflamatórias e localizar materiais já injetados na face, oferecendo informações que auxiliam na tomada de decisão clínica antes de procedimentos e durante o acompanhamento dos pacientes. Saiba mais: @febacchi

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