O ceratocone costuma surgir ainda na adolescência e pode evoluir rapidamente quando não é diagnosticado cedo. Apesar disso, muita gente ainda desconhece a doença. Ao longo deste mês do Junho Violeta, o oftalmologista Dr. Rodrigo Carvalho chama atenção para a importância dos exames oftalmológicos regulares, especialmente entre crianças e jovens que apresentam alterações frequentes na visão. “Quanto mais jovem o paciente, maior costuma ser o risco de progressão. Por isso, o diagnóstico precoce faz toda a diferença”, destaca o médico. Hoje, exames modernos permitem identificar alterações iniciais da córnea e iniciar tratamentos capazes de controlar a evolução da doença e preservar a qualidade visual.