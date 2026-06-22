A GM7 abriu suas portas para as agências de Campinas e região para celebrar o Dia do Mídia, comemorado em 21 de junho. Parceiros, clientes e amigos confraternizaram na sede do Grupo em uma happy hour sertaneja, com a dupla Otavio e Raphael. Os parceiros Cervejaria Campinas e Chef do Churrasco tornaram a festa mais gostosa.