24 de junho de 2026
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CELEBRAÇÃO

Dia do Mídia


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Foto: Matheus Campos

A GM7 abriu suas portas para as agências de Campinas e região para celebrar o Dia do Mídia, comemorado em 21 de junho. Parceiros, clientes e amigos confraternizaram na sede do Grupo em uma happy hour sertaneja, com a dupla Otavio e Raphael. Os parceiros Cervejaria Campinas e Chef do Churrasco tornaram a festa mais gostosa.

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