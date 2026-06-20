A partida diante da Costa do Marfim ficará marcada para o goleiro Manuel Neuer, da Alemanha. Aos 40 anos, o histórico ídolo alemão tornou-se o goleiro com mais jogos na história das Copas do Mundo. Ele alcançou 21 jogos no torneio.

Neuer superou o recorde que pertencia ao goleiro francês Hugo Lloris, que chegou a 20 apresentações no Mundial. O brasileiro Taffarel e outro alemão, Sepp Maier, somam 18 e aparecem na sequência na lista.

Nesta edição da Copa, Neuer também superou outra marca importante. Ele tornou-se o jogador mais velho a defender a Alemanha na competição.