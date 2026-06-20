Para chegar à segunda fase da Copa do Mundo sem depender de ninguém, o Brasil vai precisar apenas empatar com a Escócia, na próxima quarta-feira (24), às 19h, em Miami.

Ao derrotar o Haiti na noite desta sexta-feira (19), na Filadélfia, por 3 a 0, o time de Carlo Ancelotti assumiu a liderança do Grupo C, com 4 pontos, mesma pontuação de Marrocos, que leva a pior no saldo de gols.

Com mais um ponto na terceira e última rodada da fase de grupos, a seleção brasileira garantirá ao menos o segundo lugar no grupo.