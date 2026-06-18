19 de junho de 2026
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LESÃO

Meio-campista canadense quebra a perna em jogo contra o Qatar

da Folhapress
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Reprodução
O meio-campista Ismaël Koné sofreu uma grave lesão na perna
O meio-campista Ismaël Koné sofreu uma grave lesão na perna

O meio-campista Ismaël Koné sofreu uma grave lesão na perna durante a partida entre Canadá e Qatar, nesta quinta-feira (18), e está fora da Copa do Mundo 2026. A partida é válida pelo grupo B do mundial e o Canadá vencia por 3 a 0 no momento da lesão.

Aos cinco minutos do segundo tempo, o camisa 8, de 23 anos e que atua no Sassuolo, da Itália, sofreu uma entrada de Madibo e teve a perna esquerda quebrada. Ele ficou caído com o pé virado.

O meio-campista do Qatar recebeu cartão vermelho após o lance.

A lesão sofrida por Koné é a primeira mais grave registrada na Copa do Mundo 2026. O lance revoltou os atletas canadenses em campo e a comissão técnica: "A perna dele está pendurada", disse um dos assistentes técnicos na beira do banco, logo após a falta.

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