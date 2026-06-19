Marilza Francisco, mãe da juíza Mariana Francisco Ferreira, afirmou à Polícia Civil que o médico responsável pela coleta de óvulos da magistrada já estava com o atestado de óbito pronto no momento em que comunicou a morte da paciente no Hospital e Maternidade Mogi Mater, em Mogi das Cruzes (SP).

Relembre o caso: Juíza morre após coleta de óvulos em clínica na Grande SP

Segundo o depoimento da mãe, o médico Maurício Costa Nunes Ligabô Júnior também se ofereceu para auxiliar nos trâmites funerários logo após informar o óbito. Ela afirmou ainda que percebeu pressa para a retirada do corpo da unidade hospitalar.