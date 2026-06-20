Aliados de Flávio Bolsonaro (PL) avaliam que a diferença entre o senador e o presidente Lula (PT) em um possível segundo turno, medida na pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado (20), é superável com o início da campanha. Eles também esperam que os efeitos da operação da PF (Polícia Federal) contra o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), deflagrada na quinta-feira (18), melhorem o desempenho bolsonarista nos próximos levantamentos.

Pessoas próximas a Lula, por outro lado, minimizam possíveis impactos da operação contra Wagner sobre o presidente. Um ministro do governo afirma que a investigação contra o líder do governo no Senado não está ligada a Lula e não terá efeito comparável às revelações de um áudio de conversa entre Flávio e Daniel Vorcaro, do Banco Master.

A última pesquisa Datafolha mostra que Lula segue em vantagem e marca 41% no primeiro turno, ante 31% de Flávio. A pesquisa foi feita entre quarta (17) e quinta (18) e captura apenas parcialmente os impactos da operação contra Wagner.