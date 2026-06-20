Os exames de imagem realizados por Raphinha neste sábado (20) confirmaram uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. O comunicado da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não detalha a gravidade do problema nem estipula um prazo de recuperação, mas informações obtidas por jornalistas na Copa falam em prazo de 10 dias.

"O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível", diz o texto divulgado pela confederação.

Raphinha sentiu dores na região durante a vitória por 3 a 0 do Brasil sobre o Haiti, na sexta-feira (19). O atleta de 29 anos deixou o jogo ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, substituído por Rayan.