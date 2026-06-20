O Google atualizou neste sábado (20) informações que indicavam na plataforma Maps potenciais locais de risco, na esteira dos alertas falsos encaminhados pela Defesa Civil. As mensagens de alerta extremo continham a palavra misantropia, que quer dizer ódio ou aversão à espécie humana.

Os comunicados foram enviados entre a noite de sexta (19) e a madrugada deste sábado a milhões de pessoas no país, segundo estimativa do governo federal. Os avisos acabaram incorporados ao Maps por causa dos alertas públicos do Google, que "refletem dados oficiais emitidos diretamente por agências governamentais e autoridades locais, como a Defesa Civil", diz a big tech.

O Google afirma estar ciente da investigação de um possível ataque à plataforma da Defesa Civil e diz que as informações foram atualizadas nas plataformas, mas que a correção pode levar algum tempo para chegar a todos os usuários.