O quadro pulmonar de Carlos Alberto Parreira, 83, internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, está estável e a sedação do ex-técnico da seleção brasileira está sendo gradualmente reduzida.

Segundo o boletim divulgado pelo hospital neste sábado (20), Parreira ainda respira com auxílio de aparelhos e precisa de cuidados intensivos.

Com inflamação pulmonar, o ex-treinador permanece sedado e não tem previsão de alta.