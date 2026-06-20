Os três gols do Brasil contra o Haiti, na Filadélfia, no primeiro tempo da partida desta sexta-feira (19), recolocaram a seleção brasileria de volta no topo do ranking de países com mais gols em Copa do Mundo.

Os tentos foram anotados por Matheus Cunha (2), do Manchester United, e Vinicius Junior, do Real Madrid. O Brasil chegou a 241gols em Mundiais.

Todos os gols foram anotados no primeiro tempo, com Cunha, aos 23min e 36min (gol que confirmou a virada), e Vinicius Junior, já nos acréscimos da etapa inicial.