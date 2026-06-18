Uma motociclista de cerca de 30 anos ficou ferida após um carro passar sobre ela no acidente registrado na manhã dessa quarta-feira (17), no bairro Portão, em Curitiba (PR). Apesar da gravidade da ocorrência, a vítima não morreu.
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O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Augusto de Mari e Álvaro de Andrade. Imagens de câmera de segurança mostram a motociclista parada próxima à faixa de pedestres quando um carro invade a pista contrária, atinge a moto e passa por cima do veículo.
Após o impacto, ouve-se o grito da vítima. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital do Trabalhador com ferimentos leves.
As circunstâncias do acidente serão apuradas.
Com informações do Banda B.