Os dois gols de Matheus Cunha diante do Haiti na vitória da seleção brasileira por 3 a 0, nesta sexta-feira (19), no segundo jogo na Copa do Mundo na América do Norte, reforçam uma preferência que Carlo Ancelotti vem demonstrando desde que assumiu a equipe verde e amarela.

O treinador parece valorizar atacantes capazes de participar da construção das jogadas, recuar para se conectar com o meio de campo, abrir espaço para companheiros, e não apenas ficar perto da área, à espera da bola.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats O atacante do Manchester United preenche esses requisitos. Escalado no lugar de Igor Thiago, o titular no empate com Marrocos (1 a 1), na estreia, o camisa 9 apareceu frequentemente fora da área, buscando a bola no meio de campo, além de facilitar as infiltrações de Vinicius Junior e Raphinha.