O Brasil conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Haiti por 3 a 0, na noite desta sexta-feira, 19, em partida válida pela segunda rodada do Grupo C.

Após estrear com empate diante do Marrocos, a Seleção Brasileira entrou em campo buscando o primeiro triunfo na competição e alcançou o objetivo ao superar os haitianos por três gols de diferença.

Com o resultado, o Brasil soma pontos importantes na classificação do grupo e mantém a disputa aberta por uma vaga na próxima fase do Mundial. A definição dos classificados ocorrerá na terceira e última rodada da fase de grupos.