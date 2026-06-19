O hino nacional do Brasil foi classificado como um dos mais bonitos do mundo e o melhor entre as 48 nações que disputam a Copa do Mundo de 2026, segundo um ranking do The Athletic, departamento de jornalismo esportivo do The New York Times.

A classificação considerou a capacidade de os hinos emocionarem jogadores e fãs, o fato de não serem longos e o alcance junto a audiências de outras nacionalidades. O brasileiro foi descrito como uma "tour de force musical", com muitas palavras cantadas rapidamente sobre coragem e a amada terra natal.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats "O destaque é, sem dúvidas, os 28 segundos da introdução orquestrada", escreveu o The Athletic. A publicação também destacou como frase principal um trecho da quarta estrofe da letra de Joaquim Osório Duque Estrada: "Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. De amor e de esperança à terra desce"