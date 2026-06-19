"O primeiro jogo [da Copa] é muita competência. Eu vejo [como] bastante normal. Como Endrick, outros 15 não jogaram na escalação inicial."

Essa foi a resposta do treinador italiano Carlo Ancelotti, em entrevista à CazéTV nesta quinta-feira (18), sobre a falta de espaço do atleta de 19 anos na equipe principal da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.

Nas redes sociais, muitos brasileiros estranharam o uso da palavra "competência", como se o técnico tivesse dito que Endrick não é suficientemente competente para fazer parte do esquadrão inicial.