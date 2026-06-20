Grande parte das pessoas utiliza celular, redes sociais, aplicativos bancários e serviços digitais diariamente. No entanto, muitas configurações de segurança disponíveis permanecem desativadas ou são ignoradas pelos usuários. Em um cenário de golpes cada vez mais sofisticados, pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença na proteção de dados pessoais, contas e informações financeiras.

1. Ative a autenticação em dois fatores

A autenticação em dois fatores adiciona uma camada extra de proteção às suas contas. Além da senha, o acesso passa a exigir um segundo código enviado por aplicativo, SMS ou outro dispositivo autorizado.