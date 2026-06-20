Grande parte das pessoas utiliza celular, redes sociais, aplicativos bancários e serviços digitais diariamente. No entanto, muitas configurações de segurança disponíveis permanecem desativadas ou são ignoradas pelos usuários. Em um cenário de golpes cada vez mais sofisticados, pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença na proteção de dados pessoais, contas e informações financeiras.
1. Ative a autenticação em dois fatores
A autenticação em dois fatores adiciona uma camada extra de proteção às suas contas. Além da senha, o acesso passa a exigir um segundo código enviado por aplicativo, SMS ou outro dispositivo autorizado.
Na prática, mesmo que um criminoso descubra sua senha, terá mais dificuldade para acessar sua conta sem essa segunda etapa de verificação. Atualmente, bancos, redes sociais, aplicativos de mensagens e serviços de e-mail oferecem esse recurso, mas nem sempre o tornam obrigatório, vale a pena checar..
2. Mantenha as atualizações
automáticas ativadas
Atualizações não servem apenas para adicionar novas funções. Muitas delas corrigem falhas de segurança que podem ser exploradas por criminosos.
Manter o sistema operacional do celular, aplicativos e computadores atualizados reduz significativamente os riscos de ataques que exploram vulnerabilidades já conhecidas pelos fabricantes.
3. Revise as permissões dos aplicativos
Você sabe quais aplicativos têm acesso à sua câmera, localização, microfone ou lista de contatos?
Muitas vezes concedemos permissões sem analisar sua real necessidade. Revisar periodicamente essas autorizações ajuda a reduzir a exposição de dados pessoais e aumenta o controle sobre as informações compartilhadas com terceiros.
4. Ative o bloqueio de tela e
os recursos de localização
Em caso de perda ou roubo do aparelho, o bloqueio por senha, biometria ou reconhecimento facial pode impedir acessos indevidos às suas informações.
Além disso, ferramentas de localização remota permitem rastrear, bloquear ou até apagar os dados do dispositivo à distância, reduzindo prejuízos e protegendo informações sensíveis.
5. Faça backup dos seus dados
Fotos, documentos, contatos e arquivos importantes podem ser perdidos por falhas técnicas, furtos, acidentes ou ataques digitais.
Manter cópias de segurança em serviços confiáveis de armazenamento ou dispositivos externos ajuda a garantir que suas informações possam ser recuperadas quando necessário.
Segurança digital começa com hábitos simples
Muitas pessoas acreditam que a proteção digital depende apenas de empresas de tecnologia ou de softwares especializados. Na realidade, grande parte da segurança está relacionada a pequenas decisões tomadas no dia a dia. Ativar configurações básicas, revisar permissões e adotar boas práticas pode reduzir significativamente os riscos e tornar a experiência digital mais segura. Em um mundo cada vez mais conectado, a prevenção continua sendo uma das ferramentas mais eficazes de proteção.