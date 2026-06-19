19 de junho de 2026
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CONFLITO

Israel e Hezbollah anunciam cessar-fogo, diz autoridade dos EUA

Por | da Rede Sampi
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Reprodução
O anúncio é feito após uma escalada recente do conflito no sul do Líbano.
O anúncio é feito após uma escalada recente do conflito no sul do Líbano.

Israel e o grupo Hezbollah, do Líbano, concordaram com um cessar-fogo, segundo confirmação de um alto funcionário do governo dos Estados Unidos.

Leia também: Mãe e criança brasileiras morrem no Líbano após ataques de Israel

A pausa nos combates estava prevista para começar às 16h (horário local), 14h no horário de Brasília, nesta sexta-feira (19).

O anúncio é feito após uma escalada recente do conflito no sul do Líbano. Segundo o Ministério da Saúde libanês, ao menos 18 pessoas morreram em ataques aéreos israelenses durante a noite. As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram que quatro soldados israelenses também morreram.

Antes do cessar-fogo, o Exército israelense afirmou ter atingido cerca de 80 alvos ligados ao Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, e disse ter matado “dezenas” de integrantes da organização.

Nos últimos dias, houve também tensões diplomáticas envolvendo Estados Unidos e Israel após um acordo entre EUA e Irã para encerrar o conflito iraniano, que previa a redução das operações militares em diferentes frentes, incluindo o Líbano.

Com informações da BBC

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