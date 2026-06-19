Israel e o grupo Hezbollah, do Líbano, concordaram com um cessar-fogo, segundo confirmação de um alto funcionário do governo dos Estados Unidos.

Leia também: Mãe e criança brasileiras morrem no Líbano após ataques de Israel

A pausa nos combates estava prevista para começar às 16h (horário local), 14h no horário de Brasília, nesta sexta-feira (19).