A seleção da Suíça conquistou um resultado fundamental na Copa do Mundo de 2026 ao golear nesta quinta-feira (18) a Bósnia-Herzegovina e encaminhou sua vaga à segunda fase no grupo B. Um dos destaques em campo, o capitão e meio-campista Granit Xhaka balançou as redes no fim da partida -através de uma cobrança de pênalti- e garantiu uma marca histórica pessoal, consolidando-se ainda mais como uma das referências do futebol de seu país.

Com o gol anotado neste jogo, Xhaka alcançou o feito de marcar em três edições diferentes da Copa do Mundo (2014, 2018 e 2026). Em sua trajetória pelo torneio, o único ano em que passou em branco foi em 2022, no Catar. Com isso, o experiente jogador de 33 anos igualou o recorde de seu compatriota Xherdan Shaqiri, tornando-se o segundo jogador na história do país a fazer gols em três edições do Mundial.

Shaqiri, outro grande rosto da geração recente suíça, detém 5 gols na competição e havia estabelecido a marca ao balançar as redes em 2014 (com um hat-trick contra Honduras), e em 2018 e 2022 diante do mesmo adversário: a Sérvia. Os gols de Xhaka pela Suíça em Copas do Mundo saíram em 2014, na derrota para a França; em 2018, também na vitória sobre a Sérvia; e nesta quinta na goleada por 4 a 1 contra a Bósnia.