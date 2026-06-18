Canadense David faz 3 gols e iguala Messi na artilharia da Copa
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Na goleada por 6 a 0 sobre o Qatar, o domínio dos canadenses foi total. E ninguém se aproveitou melhor dessa superioridade do que Jonathan David.
O atacante da Juventus marcou metade dos gols da partida e se igualou a Lionel Messi na artilharia do torneio, com três tentos.
O camisa 10 é considerado o principal jogador do Canadá ao lado de Alphonso Davies, do Bayern de Munique, e é o maior artilheiro da história da seleção canadense, com 42 gols.
Filho de pais haitianos, David nasceu no Brooklyn, em Nova York. Quando tinha seis anos, a família migrou para Ottawa, no Canadá, cidade em que o jogador começou sua trajetória no esporte.
Sua carreira profissional começou no clube belga Gent, pelo qual marcou 37 gols. Em 2020, foi contratado pelo Lille por 30 milhões de euros. Em sua primeira temporada pelo clube, conquistou o Campeonato Francês, desbancando o PSG de Neymar e Mbappé.
Em 2025, foi contratado pela Juventus. Na Velha Senhora, David soma oito gols e cinco assistências até aqui.
Versátil, ele pode jogar como centroavante de referência ou segundo atacante. Na Juventus, atua como o jogador mais avançado, enquanto no Canadá faz dupla com Cyle Larin, atacante do Southampton.
Na Copa do Mundo, David foi um dos principais responsáveis pela primeira vitória dos canadenses na história do torneio.
A partida, válida pelo Grupo B, foi marcada pelo domínio do Canadá e igualou a maior diferença de gols registrada na competição até agora -o 7 a 1 da Alemanha sobre Curaçao.
O Canadá volta a campo na quarta-feira (24), às 16h, contra a Suíça, em confronto direto pela liderança do grupo.