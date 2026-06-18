Renato Gaúcho não é mais o técnico do Vasco, anunciou o time carioca na noite desta quinta-feira (18).

Segundo a nota oficial do clube, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

"O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de sua carreira", diz o comunicado.