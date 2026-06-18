Renato Gaúcho é demitido do Vasco, que está na zona de degola
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Renato Gaúcho não é mais o técnico do Vasco, anunciou o time carioca na noite desta quinta-feira (18).
Segundo a nota oficial do clube, a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.
"O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de sua carreira", diz o comunicado.
Renato estava no comando do Vasco desde março deste ano. Em 22 jogos, obteve nove vitórias, seis empates e sete derrotas.
Atualmente, a equipe cruzmaltina está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação.
Em abril, Tostão escreveu na Folha que Renato Gaúcho é bom técnico, mas não é sábio como pensa ser.
"O Vasco, que teve ótimos resultados no início do trabalho de Renato Gaúcho, caiu muito nos últimos jogos. É o esperado, pois o elenco é limitado. Renato sabe disso, mas não precisa ser tão narcisista e soberbo nas suas entrevistas", argumentou o cronista.
O comunicado sobre o desligamento do treinador sobrecarregou o site do Vasco, que ficou fora do ar.