A cúpula da CBF fez movimentos para conter a crise causada pela divulgação de um suposto caso de traição do presidente da entidade, Samir Xaud. Ao mesmo tempo, o dirigente voltou ao ambiente da seleção.

A divulgação de fotos de Xaud com uma suposta amante pelo portal Léo Dias causou um constrangimento na confederação. O dirigente chegou a deixar a seleção e foi para Orlando. Por lá, além de sua família, se encontrou com presidentes de federações.

Em reunião com os cartolas, o dirigente chegou a chorar ao dizer que a família é o mais importante para ele. Xaud se ofereceu para mostrar comprovantes de pagamento de despesas para provar que não foram custeadas pela CBF. Ninguém quis ver.