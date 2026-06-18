A exclusão da Ponte Preta do Programa de Apoio à Reestruturação Financeira de Clubes da Série B (PARF-B), anunciada pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, recebeu respaldo de dirigentes de clubes da Série B.

A punição foi aplicada após a identificação de atrasos salariais superiores a 60 dias com jogadores, comissão técnica e funcionários.

Presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch defendeu, em entrevista à rádio CBN Fortaleza, que a sanção sirva de exemplo para outros casos no futebol brasileiro: