Um aluno encontrou uma agulha em uma porção de carne servida no restaurante universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória.

Ocorrência foi registrada no almoço desta quinta-feira (18), no RU do campus de Goiabeiras, na capital capixaba. Em nota, a Diretoria de Gestão de Restaurantes (DGR) da Ufes disse que acionou um protocolo de contingência assim que o caso foi identificado.

Universidade descartou todo o lote da carne e trocou o item do cardápio para manter o atendimento. Segundo a instituição, outra proteína de rápida produção foi colocada no lugar.