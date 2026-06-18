Aluno encontra agulha em carne de restaurante universitário
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Um aluno encontrou uma agulha em uma porção de carne servida no restaurante universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória.
Ocorrência foi registrada no almoço desta quinta-feira (18), no RU do campus de Goiabeiras, na capital capixaba. Em nota, a Diretoria de Gestão de Restaurantes (DGR) da Ufes disse que acionou um protocolo de contingência assim que o caso foi identificado.
Universidade descartou todo o lote da carne e trocou o item do cardápio para manter o atendimento. Segundo a instituição, outra proteína de rápida produção foi colocada no lugar.
Apuração preliminar indica que o objeto já estava na peça de carne quando o produto chegou ao restaurante. Ainda segundo a DGR, a suspeita é de que o problema tenha ocorrido na origem da cadeia de suprimentos, no frigorífico fornecedor.
Empresa responsável pela alimentação nos restaurantes universitários abriu procedimento interno para rastrear o lote. A Ufes afirmou que a medida busca apurar as circunstâncias do caso e adotar as providências cabíveis junto ao fornecedor.
Usuário que encontrou a agulha foi acolhido e orientado pela direção dos restaurantes e pela coordenação da empresa. A identidade da pessoa não foi divulgada.
O que a UFES diz sobre a segurança alimentar
Diretoria de Gestão de Restaurantes afirmou, em nota, que os RUs seguem padrões sanitários e de segurança alimentar vigentes. O órgão disse que o controle de qualidade acompanha todas as etapas de preparo dos alimentos.
A direção informou que objetos inseridos no interior da musculatura do animal desde o abate podem não ser percebidos em inspeção visual. Por isso, a universidade disse que acionou o fornecedor para investigar a ocorrência.