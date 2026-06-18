O meio-campista Ismaël Koné sofreu uma grave lesão na perna durante a partida entre Canadá e Qatar, nesta quinta-feira (18), e está fora da Copa do Mundo 2026. A partida é válida pelo grupo B do mundial e o Canadá vencia por 3 a 0 no momento da lesão.

O canadense de 23 anos que atua no Sassuolo, da Itália, sofreu uma entrada do jogador catari Assim Madibo, aos 50 minutos de jogo. Após o choque, o jogador fica caído com o pé virado, em cena que aparenta quebra do osso.

O meio-campista do Qatar recebeu cartão vermelho após o lance.