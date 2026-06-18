Carlo Ancelotti comandou na manhã de quinta-feira (18) o último treino da seleção brasileira antes da partida contra o Haiti, pela segunda rodada da Copa do Mundo. No CT de Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey, o treinador fez os ajustes finais na equipe.

Apenas os 15 primeiros minutos da atividade puderam ser acompanhados pela imprensa. O período foi basicamente de aquecimento, com felicitações ao aniversariante Martinelli e sem maiores dicas sobre a escalação a ser adotada na sexta (19), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

É certo, porém, que haverá mudanças em relação ao time escalado na primeira rodada. Não foi bom o desempenho no empate por 1 a 1 com Marrocos, e o treinador italiano buscará alternativas na tentativa de evitar sustos na primeira fase do Mundial.