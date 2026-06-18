18 de junho de 2026
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CONFIRMADO

Ainda em recuperação, Neymar fica fora do duelo Brasil x Haiti

Por Luciano Trindade e Marcos Guedes | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Rafael Ribeiro/CBF
Neymar sequer viajou com a delegação para a Filadélfia
Neymar sequer viajou com a delegação para a Filadélfia

Ainda não vai ser na segunda rodada da Copa do Mundo a estreia de Neymar. O jogador não nem sequer viajou com a delegação para a Filadélfia, palco da partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19).

Em nota, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), informou que o camisa 10 fica em Nova Jersey para otimizar a fase final do seu processo de recuperação, fazendo uso das estruturas de excelência do hotel The Ridge e do CT de Columbia Park.

Na quarta-feira (17), Neymar havia feito apenas o seu primeiro treino junto com todos os demais jogadores da seleção brasileira. No dia anterior, como parte do processo de recuperação da lesão na panturrilha direita, ele havia ido ao gramado pela primeira vez para fazer exercícios leves.

Conforme mostraram imagens divulgadas pela própria CBF, ele brincou com a bola em alguns lances de habilidade, em treino que foi fechado para a imprensa. Mesmo com a aparente evolução, era improvável que ele tivesse condições de ficar à disposição de Carlo Ancelotti para enfrentar o Haiti.

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